影評：令人亮眼的傳記歌舞片《火箭人》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

英國搖滾歌手Elton John,生平事跡被搬上大熒幕。

著名搖滾樂手Elton John 以突出的鋼琴彈奏和鮮豔大膽的服飾聞名,但他的歌曲卻是奠定他在國際樂壇地位的關鍵。電影帶觀衆到Elton John 的童年,父母相互疏離,Elton 的音樂才華雖然被母親發現、支持,但也還是外婆幫助栽培。他的台上經驗從當鋼琴樂手開始建立信心,組團演唱並找到Bernie Taupin 為他的歌曲填詞,逐漸受到關注。後來到美國發展也贏得無數的新歌迷,但是他私生活的這段路也佈滿荊棘。在未開放的社會環境中,接受本身的同志身份,和經紀人的關係也從親密到惡劣。在複雜的環境中,更加染上酒癮、毒癮。

電影以歌舞劇形式,結合Elton John 的名曲和他主要的生活事跡。劇中人物也利用歌曲敍述當時的感受,似乎要觀衆了解這些歌曲是在什麽樣的情況下誕生。而故事也透過Elton 出席戒癮會議的模式帶觀衆回顧這些事跡。這些都是這部自傳電影與衆不同之處。

飾演這個傳奇人物的是年輕演員Taron Edgerton。演出方式並不用模仿或讓自己完全消失在人物中,可以看到的是他積極分享從劇本中取得的人物精神。Edgerton 也分享這是他演繹生涯中,一生只有一次的特別經歷。

Taron Edgerton 表示,從主人翁青少年時的羞澀、40嵗時的彷徨失措、30嵗時成名擁有全世界的感覺,都是有演出不同心理的機會。

電影在體現人生感受的工作上可圈可點。而令人亮眼的是影片中重現一些著名服飾,多年歌迷會回味無窮。

而和去年同樣也是傳記歌舞劇,講述Freddie Mercury 事跡的《Bohemian Rhapsody》相比,這部《Rocketman》在情慾鏡頭方面比較大膽、真實。但是在内心情感的刻畫則不夠深,似乎還和觀衆保持一段距離,美中不足。

《火箭人 Rocketman》會讓歌迷滿足觀感。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.paramount.com/movies/rocketman

