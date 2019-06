華裔律師網上請願促加控綁架章瑩穎男子謀殺罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

兩年前在伊利諾伊州失蹤的一名中國北大訪問學者章瑩穎,一名涉案男子被控綁架,案件即將開審,一名南加州的華裔律師在網上發起請願,要求檢控官對被告加控謀殺罪。

2017年4月,26歲的章瑩穎到伊利諾伊州大學香檳分校作訪問學者,她在6月9日失蹤。

警方在搜查證據後,在6月30日逮捕同校博士生及助教、現年29歲的Brendt Christensen。

Christensen被控綁架章瑩穎導致她死亡,以及兩項向FBI作假證供的控罪。

伊利諾伊州雖以廢除死刑,但是因為這是聯邦起訴,被告要是被定罪,還是可被判處死刑,不過被告不認罪,而當局至今未能找到章瑩穎的任何蹤跡。

章瑩穎的父母親從中國來聽審,案件目前處於遴選陪審團階段。

與此同時,南加州的一名華裔律師也致函給聯邦司法部,引述司法部的起訴書内容,要求檢控官對被告加控一級謀殺罪,並在change.org的網站上發起請願書,做出同樣的要求。

律師劉龍珠說:”我為人人、人人為我,不單只是華人的權益,作為一個人,不管你是華人、黑人、白人,你正當的權益才會受到保障,所以大家要有一個同體共勝的公德性,遇到這樣的事情,我必須要站出來,要為章瑩穎發聲,今天要不發聲,明天可能是劉瑩穎或者是王瑩穎,下個禮拜可能是李瑩穎,可能是你的姐妹,可能是你的女朋友。”

請願書目前已經有超過250人簽署,劉龍珠希望能夠達到100萬人,要找到網頁,民衆可以到change.org的網站,用律師Long Z. Liu的名字搜索。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。