華裔律師網上請願促加控綁架章瑩穎男子謀殺罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

兩年前在伊利諾伊州失蹤的一名中國北大訪問學者章瑩穎，一名涉案男子被控綁架，案件即將開審，一名南加州的華裔律師在網上發起請願，要求檢控官對被告加控謀殺罪。

2017年4月，26歲的章瑩穎到伊利諾伊州大學香檳分校作訪問學者，她在6月9日失蹤。

警方在搜查證據後，在6月30日逮捕同校博士生及助教、現年29歲的Brendt Christensen。

Christensen被控綁架章瑩穎導致她死亡，以及兩項向FBI作假證供的控罪。

伊利諾伊州雖以廢除死刑，但是因為這是聯邦起訴，被告要是被定罪，還是可被判處死刑，不過被告不認罪，而當局至今未能找到章瑩穎的任何蹤跡。

章瑩穎的父母親從中國來聽審，案件目前處於遴選陪審團階段。

與此同時，南加州的一名華裔律師也致函給聯邦司法部，引述司法部的起訴書内容，要求檢控官對被告加控一級謀殺罪，並在change.org的網站上發起請願書，做出同樣的要求。

律師劉龍珠說：”我為人人、人人為我，不單只是華人的權益，作為一個人，不管你是華人、黑人、白人，你正當的權益才會受到保障，所以大家要有一個同體共勝的公德性，遇到這樣的事情，我必須要站出來，要為章瑩穎發聲，今天要不發聲，明天可能是劉瑩穎或者是王瑩穎，下個禮拜可能是李瑩穎，可能是你的姐妹，可能是你的女朋友。”

請願書目前已經有超過250人簽署，劉龍珠希望能夠達到100萬人，要找到網頁，民衆可以到change.org的網站，用律師Long Z. Liu的名字搜索。

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