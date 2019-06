【KTSF】

位於紐約州的西點軍校一輛裝甲運兵車,週四清晨發生意外,全車翻側,造成一死21人受傷。

這輛由兩名士兵駕駛的裝甲運兵車,準備前往一個訓練營地途中,清晨6點45分左右,在一處崎嶇的叢林地帶翻側。

車上兩名士兵以及19名學員受傷,全部傷者沒有生命危險,但有不同程度的傷勢,包括手臂截斷和面部擦傷等,當局正調查事發的起因。

西點軍校位於紐約市以北大約50哩的Hudson河上,正規課程在上個月已結束,但軍校提供附近的叢林營地,讓學員接受夏天的軍事訓練。

