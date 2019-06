【KTSF】

灣區這幾天的氣溫有點像過山車,週五天氣較涼,到了週末就會迅速爬升,下星期一部分地區日間最高氣溫可望突破華氏100度,氣象局指出,週末風高物燥,會增加發生火災的危險。

氣象局預測週五的氣溫和週四差不多,較同期正常氣溫低了幾度,內陸地區最高氣溫華氏80度左右,舊金山約華氏70度。

到了週六,一股高氣壓開始盤踞西岸地區,東灣內陸地區、北灣以及南灣最高氣溫,將會從華氏80多度攀升至週日的華氏90多度。

氣象局預測,週日和週一部分地區將突破華氏100度。

大家要特別注意,汽車車廂的氣溫會在短短20到30分鐘內,急速上升華氏幾十度,大家離開汽車之前,謹記看清楚有沒有將小朋友或寵物留在車裡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。