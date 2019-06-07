美國就業數據顯示經濟正走下坡 或增減息機會

【KTSF 張麗月報導】

最新公佈的就業數據預示，經濟正在走下坡，可能增加減息的機會。

勞工部的數據指出，5月份只是增加7.5萬份工作，比預期的數目減少一倍有多，幾乎在每一個行業的招聘都放慢下來，在零售業和政府職位方面減得最多，尤其是零售業，連續4個月出現裁員潮，政府職位就減少1.5萬份。

數據也顯示，在4月和3月份總共減少7.5萬份工作，在過去3個月平均增加15.1萬份工作，比起年初減少近9萬份工作。

此外，新增加的職位傾向於較低薪的工作，因而拉低了過去一年工人的薪金增長。

事實是，自去年底以來，招聘速度已開始減慢，不過現時的勞工市場比起幾十年前仍然是更健康。

有分析認為，招聘減慢，令人擔心經濟正在走下坡，有可能增加減息的壓力，甚至預期聯儲局有可能很快會減息，唯一的亮點是，全國失業率仍然保持在3.6%，是49年來的低水平。

有經濟專家認為，招聘逐漸減少，除了因為貿易關係緊張之外，幾十年來在最緊張的勞工市場越來越短缺”技術勞工”，許多公司透露，找不到適合人才來填補空缺。

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