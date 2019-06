美國就業數據顯示經濟正走下坡 或增減息機會

【KTSF 張麗月報導】

最新公佈的就業數據預示,經濟正在走下坡,可能增加減息的機會。

勞工部的數據指出,5月份只是增加7.5萬份工作,比預期的數目減少一倍有多,幾乎在每一個行業的招聘都放慢下來,在零售業和政府職位方面減得最多,尤其是零售業,連續4個月出現裁員潮,政府職位就減少1.5萬份。

數據也顯示,在4月和3月份總共減少7.5萬份工作,在過去3個月平均增加15.1萬份工作,比起年初減少近9萬份工作。

此外,新增加的職位傾向於較低薪的工作,因而拉低了過去一年工人的薪金增長。

事實是,自去年底以來,招聘速度已開始減慢,不過現時的勞工市場比起幾十年前仍然是更健康。

有分析認為,招聘減慢,令人擔心經濟正在走下坡,有可能增加減息的壓力,甚至預期聯儲局有可能很快會減息,唯一的亮點是,全國失業率仍然保持在3.6%,是49年來的低水平。

有經濟專家認為,招聘逐漸減少,除了因為貿易關係緊張之外,幾十年來在最緊張的勞工市場越來越短缺”技術勞工”,許多公司透露,找不到適合人才來填補空缺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。