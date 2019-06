特朗普發推文指月球是火星一部分

【KTSF 江良慧報導】

正在歐洲的特朗普總統週四發推文,批評太空總署的花費,不過,他的推文就令很多人感到莫名其妙,因為他說月球是火星的一部分。

特朗普的推文說,就我們用了那麽多錢來説,太空總署不應該在談論去月球,我們早在50年前已經做了,他們應該關注我們正在做的更大的事,包括火星(月球是其中一部分)、國防和科學。

華盛頓郵報就指出,特朗普上任第一年就簽署太空政策指令,指示太空總署重返月球,另外,副總統彭斯今年年初也曾發表講話,要求太空總署在5年之内完成有關登月任務,而且特朗普政府也要求國會增撥16億給太空總署進行這任務。

至於特朗普所聲稱月球是火星的一部分,外界普遍相信,他的意思是月球是太空總署的火星任務的一部分,根據他所簽署的太空政策指令,美國會先派出太空人登陸月球,之後再擴展至火星或太陽系的其他部分。

