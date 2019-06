【KTSF】

特朗普總統發推文說,美國與墨西哥已簽署協議,原訂下星期一實施的關稅措施也無限期暫停。

特朗普發推文說,美墨兩國已經簽署協議,因此無限期暫停原定在下週一開始執行的關稅。

墨西哥已經同採取強硬措施,去阻截移民難民潮經墨西哥湧來美國,因此可以大大減低或消除非法移民從墨西哥湧來美國,國務院將會公佈協議的細節。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。