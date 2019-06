【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統簽署了總值191億元的災難援助法案,為天然災害和善後工作提供額外的緊急資金補助。

這項”災難援助法案”,本週先後在國會參眾兩院通過,提交給正在歐洲訪問的特朗普簽署生效。

特朗普發推文說,法案可以幫助近期受風災影響的災民,尤其農民和牧場工人最受惠,包括加州和佛州等多個州份,以及美屬領地波多黎各都得益。

白宮就說,這項總值191億元得到兩黨支持的”災難援助法案”,可以向過去3年受天然災害蹂躪的災民提供緊急救助。

白宮又說,特朗普政府也希望與國會參眾兩院合作,盡快應對同樣重要的本財政年度緊急撥款要求,來解決南部邊境的人道危機,所指的是聚集在墨西哥境內的中美洲非法移民,大量湧來美國所形成的人道危機。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。