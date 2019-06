【KTSF】

舊金山灣景區發生搶劫案,兩名非洲裔少年搶劫一名華裔女事主,女事主跌倒撞傷頭,需要送院治療。

警方資料顯示,週四下午5點幾,50幾歲的華裔女事主返回位於Fitzgerald Avenue 1200號路段的住宅,打開大門鐵閘時,兩名十多歲的非洲裔少年從女事主的口袋裡搶走她的手機。

女事主被搶時跌倒,撞傷了頭,送院治療,沒有生命危險,兩名賊人仍然在逃。

