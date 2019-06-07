舊金山市府推出帶薪暑期實習計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府去年底宣布推出一個名為”Opportunity for All”的計劃，為學生提供一個帶薪的暑期實習機會，暑假即將來臨，這個計劃亦在週四正式啟動。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我想確保住在舊金山的青少年，不論你住在市內哪個區域，不論你的家庭背景及就讀哪間學校，金錢不應該是影響你踏上成功道路的因素，這就是設立這個計劃的原因。”

舊金山市內13歲至24歲的學生，都符合資格加入這個帶薪實習計劃，實習期下星期展開，計劃還會提供在職輔導及培訓等，有200個雇主參加這個計劃。

舊金山國際機場將招收約200人，工務局及警察局各招收約100人，暫時的參加人數有約1,700人，非洲裔及拉美裔佔了當中的四成。

實習計劃仍在招生當中，有興趣人士可以上到網站www.opps4allsf.org報名

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