舊金山市府推出帶薪暑期實習計劃（視頻）

舊金山市府去年底宣布推出一個名為”Opportunity for All”的計劃,為學生提供一個帶薪的暑期實習機會,暑假即將來臨,這個計劃亦在週四正式啟動。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我想確保住在舊金山的青少年,不論你住在市內哪個區域,不論你的家庭背景及就讀哪間學校,金錢不應該是影響你踏上成功道路的因素,這就是設立這個計劃的原因。”

舊金山市內13歲至24歲的學生,都符合資格加入這個帶薪實習計劃,實習期下星期展開,計劃還會提供在職輔導及培訓等,有200個雇主參加這個計劃。

舊金山國際機場將招收約200人,工務局及警察局各招收約100人,暫時的參加人數有約1,700人,非洲裔及拉美裔佔了當中的四成。

實習計劃仍在招生當中,有興趣人士可以上到網站www.opps4allsf.org報名

