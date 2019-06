警員涉網上接觸未成年少女圖發生性行為被捕

【KTSF】

南灣聖荷西警方週四拘捕San Mateo市一名警察,他涉嫌在社交媒體App向一名未成年少女表示有意和她發生性行為。

被拘捕的是40歲San Mateo市警員Robert Davies,聖荷西警方早前收到一名16歲少女報案,她在約會程式Tinder以19歲的年齡證記使用該網站。

警方表示,該名少女於5月11日開始在Tinder和Davies配對後聊天,少女向Davies表示,她其實只有16歲,Davies知道她是未成年少女後,並沒有停止與她對話,反繼續和她談及16歲要發生性行為的話題。

警方週四以重罪犯逮捕令在Morgan Hill將Davies拘捕,他目前被關押在Santa Clara縣監獄,保釋金為5萬元。

San Mateo市警方指,Davies目前正在帶薪行政休假。

警方呼籲任何未成年人士如果曾經和Davies有過接觸,請和警方聯絡。

