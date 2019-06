【KTSF梁秋玉報導】

南灣聖荷西警方正在調查週四凌晨在Alum Rock社區發生的一宗兇殺案,一名男子中槍死亡,這是聖荷西今年發生的第15宗兇殺案。

警方表示,週四凌晨12點19分,在Story Road和McGinness Avenue巡邏的警員聽到槍聲,立即要求增派警員到附近搜索,在McGinness街1200號路段發現一名男子中槍,當場死亡。

鄰居表示,擔心該區治安,因為過去也曾多次發生槍擊案。

警方目前仍沒有疑犯線索,呼籲知情民眾打911報警,或致電停止矽谷罪案專線:(408) 947-STOP (7867)

版權所有,不得轉載。