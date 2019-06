【KTSF 吳倩妤報導】

南灣聖荷西週四清晨發生一宗致命車禍,一名青少年被抛出車外身亡。

警方表示,在清晨3點45分接報,有一輛北行的99年金色豐田Camry汽車,在Monterey路靠近Palm Avenue的地方駛入相反方向的行車道。

汽車後來撞到路中央的混凝土防撞欄而失控,在後座的男子被衝擊力抛出車外,汽車後來還撞到另外一個路旁的防撞欄,但是司機並沒有停下。

有一名目擊者嘗試協助在路上的青少年,可惜他傷重不治。

加州公路巡警(CHP)之後在附近的Bailey Avenue截停肇事汽車,警方拘留了司機和另外一名乘客。

警方相信司機可能醉酒駕駛,這是聖荷西今年第18宗致命車禍。

