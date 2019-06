【KTSF】

紐約警方拘捕一名22歲男人,指他涉嫌策劃用手榴彈在時代廣場發動襲擊,被捕疑犯週五首度出庭。

被捕疑犯是22年歲的Ashiqul Alam,居住在皇后區,他週四因為向臥底警員購買兩支編號破損的非法手槍被捕。

檢控官說,被告12年前從孟加拉來到美國,持有綠卡是合法居民,控方指被告在多個月以來和臥底探員談話時,曾提及恐怖組織,包括伊斯蘭國,又多次表示有意買手槍和爆炸品,以便在紐約市或首都華盛頓發動恐襲,殺死政府高層官員,而且更涉嫌曾專程到時代廣場拍攝現場的錄影片段。

控方指被告有潛逃的危險,並且也會危害社會,反對他保釋外出,獲得法庭接納。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。