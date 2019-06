六四30周年專題：中國在押政治犯遭遇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四天安門事件30週年,海外的民運人士呼籲不要忘記還在中國、因提出跟六四有關的言論或紀念六四而坐牢的良心犯,他們希望能爭取到在中國的每一位在押政治犯、異議人士、維權人士都獲得自由,本集六四專題報導,來了解這些人的遭遇。

4月18日,灣區一群關注中國政治犯人士,在中國駐舊金山總領館外聲援當時還在監獄的維權律師唐荊陵,六四已經30年,但是在中國還有許多人士因為關切六四而入獄,包括在報紙刊登”向堅強的64遇難者母親致敬”的陳雲飛、製作”銘記八酒六四”酒的符海陸等人,還有提倡六四靜思節的唐荆陵。

唐荆陵妻子汪艷芳說:”我知道他,唐荊陵,我的丈夫,他是一個非常堅強、非常有毅力的人,他的精神是不會被摧垮的,不會說被打壓下去的,但是5年的牢獄,5年和外界的隔絕,實際上在他沒有被關押以前,在11年茉莉花的時候,他被他們連續十天,不讓他睡覺的酷刑的折磨。”

2010年底中東地區茉莉花革命興起,中共加強戒備下,大規模拘禁中國人權活動者。

唐荆陵後來以”煽動顛覆國家政權罪名”被拘禁,他的妻子汪艷芳也被軟禁。

汪艷芳說:”我的電話被搶,沒有辦法跟親人見面,那個時候我也感覺到,一個人走到外面曬曬太陽,都是一件非常奢侈的事。我們家庭生活是過得很平靜和優越的,要是一直走下去,我們生活會更好,那他為什麼要去做這些事情呢?而且導致我們自己一直被傷害被迫害,連他自己的家人也沒辦法去保護,那也無非他是為了改變這種不公平和不公正的一種社會狀況而已。”

唐荆陵擔任律師後,致力於通過非暴力行動改變中國,提倡”中國公民不合作運動”,協助”毒疫苗受害者家屬”爭取救濟及保障機制,在接觸這些無助的家屬,汪艷芳也看到這些受害者的經歷。

汪艷芳說:”作為父母一代,或者是爺爺一代,奶奶一代,他為了是說是這個孩子能夠健康,拿自己的命去續他的,就自己去自殺來延續,所以這個是很殘酷的,就是說人性已經走到非常極端的一種情況,這是我親耳聽到的。”

在聲援唐荆陵出獄的活動中,有一位八九民運人士趙常青,他在中國前後進了4次的牢獄,終於在去年底來到美國。

趙常青說:”我前後6次被補,前後入獄時間,就是說在監獄裡面生活長達11年,我遭遇過毆打、飢餓、嚴管、關禁閉,還有其他的,比如說,做一些勞動的,強迫勞動等等虐待,這種折磨,幾乎是所有在中國因為維權,因為人權抗爭,因為是民主訴求,被捕,被關進監獄的,所有的政治犯和良心犯,都必須就是面對的生活,都必須經歷的生活。”

趙常青也是《零八憲章》簽署人之一,新公民運動參與者,他在2002年起草《致中共16大公開信》,提出平反六四等要求,被以”煽動顛覆國家政權罪”判處5年徒刑。

趙常青說:”就是當年是在長安街六部囗木樨地這個北京大街,這個六四有好多同胞,是跟我同年齡不相上下,20歲左右,就說這些人當時80年代,還是比較純潔的年代,有好多我同齡的人,可能連異性的手指頭都沒拉過,異性的手都沒有握過一次,但是他們倒下了,永遠的倒下了,而且那個倒下是因為那麼一場巨大的一個政治悲劇,因為爭民主、爭人權、爭自由、反官僚反腐敗,而導致這樣的一個死難,那麼我覺得我對八九死難者,六四死難者有一份特別的責任。”

而讓趙常青決定離開中國的原因,是為了跟妻子兒女團聚,2016年其妻劉曉冬意識到,中國當局可能要挾家屬以控制活動人士後,才決定出逃。

為此,趙常青來美前,希望取得”八九一代諒解”。

趙常青說:”我想對於我來說,我非常真誠的告訴你,雖然一次又一次的入獄,一次又一次受到迫害,但是因為尋求這個理想,我結婚也很晚,40多歲,我沒有任何後悔,沒有任何後悔,我感到的是什麼呀,內心特別痛,而這個痛來自於,就是雖然自己盡力了,盡了自己最大努力,來為這個民主理想而奮鬥,但是30年時間過去了,30年後的今天,我們當年30年前的那份民主理想似乎越來越遠,似乎依然是看不到盡頭,地平線上的概念,看得見摸不著,這是一個讓人非常痛心的事。”

