六四30周年專題：中國在押政治犯遭遇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四天安門事件30週年，海外的民運人士呼籲不要忘記還在中國、因提出跟六四有關的言論或紀念六四而坐牢的良心犯，他們希望能爭取到在中國的每一位在押政治犯、異議人士、維權人士都獲得自由，本集六四專題報導，來了解這些人的遭遇。

4月18日，灣區一群關注中國政治犯人士，在中國駐舊金山總領館外聲援當時還在監獄的維權律師唐荊陵，六四已經30年，但是在中國還有許多人士因為關切六四而入獄，包括在報紙刊登”向堅強的64遇難者母親致敬”的陳雲飛、製作”銘記八酒六四”酒的符海陸等人，還有提倡六四靜思節的唐荆陵。

唐荆陵妻子汪艷芳說：”我知道他，唐荊陵，我的丈夫，他是一個非常堅強、非常有毅力的人，他的精神是不會被摧垮的，不會說被打壓下去的，但是5年的牢獄，5年和外界的隔絕，實際上在他沒有被關押以前，在11年茉莉花的時候，他被他們連續十天，不讓他睡覺的酷刑的折磨。”

2010年底中東地區茉莉花革命興起，中共加強戒備下，大規模拘禁中國人權活動者。

唐荆陵後來以”煽動顛覆國家政權罪名”被拘禁，他的妻子汪艷芳也被軟禁。

汪艷芳說：”我的電話被搶，沒有辦法跟親人見面，那個時候我也感覺到，一個人走到外面曬曬太陽，都是一件非常奢侈的事。我們家庭生活是過得很平靜和優越的，要是一直走下去，我們生活會更好，那他為什麼要去做這些事情呢？而且導致我們自己一直被傷害被迫害，連他自己的家人也沒辦法去保護，那也無非他是為了改變這種不公平和不公正的一種社會狀況而已。”

唐荆陵擔任律師後，致力於通過非暴力行動改變中國，提倡”中國公民不合作運動”，協助”毒疫苗受害者家屬”爭取救濟及保障機制，在接觸這些無助的家屬，汪艷芳也看到這些受害者的經歷。

汪艷芳說：”作為父母一代，或者是爺爺一代，奶奶一代，他為了是說是這個孩子能夠健康，拿自己的命去續他的，就自己去自殺來延續，所以這個是很殘酷的，就是說人性已經走到非常極端的一種情況，這是我親耳聽到的。”

在聲援唐荆陵出獄的活動中，有一位八九民運人士趙常青，他在中國前後進了4次的牢獄，終於在去年底來到美國。

趙常青說：”我前後6次被補，前後入獄時間，就是說在監獄裡面生活長達11年，我遭遇過毆打、飢餓、嚴管、關禁閉，還有其他的，比如說，做一些勞動的，強迫勞動等等虐待，這種折磨，幾乎是所有在中國因為維權，因為人權抗爭，因為是民主訴求，被捕，被關進監獄的，所有的政治犯和良心犯，都必須就是面對的生活，都必須經歷的生活。”

趙常青也是《零八憲章》簽署人之一，新公民運動參與者，他在2002年起草《致中共16大公開信》，提出平反六四等要求，被以”煽動顛覆國家政權罪”判處5年徒刑。

趙常青說：”就是當年是在長安街六部囗木樨地這個北京大街，這個六四有好多同胞，是跟我同年齡不相上下，20歲左右，就說這些人當時80年代，還是比較純潔的年代，有好多我同齡的人，可能連異性的手指頭都沒拉過，異性的手都沒有握過一次，但是他們倒下了，永遠的倒下了，而且那個倒下是因為那麼一場巨大的一個政治悲劇，因為爭民主、爭人權、爭自由、反官僚反腐敗，而導致這樣的一個死難，那麼我覺得我對八九死難者，六四死難者有一份特別的責任。”

而讓趙常青決定離開中國的原因，是為了跟妻子兒女團聚，2016年其妻劉曉冬意識到，中國當局可能要挾家屬以控制活動人士後，才決定出逃。

為此，趙常青來美前，希望取得”八九一代諒解”。

趙常青說：”我想對於我來說，我非常真誠的告訴你，雖然一次又一次的入獄，一次又一次受到迫害，但是因為尋求這個理想，我結婚也很晚，40多歲，我沒有任何後悔，沒有任何後悔，我感到的是什麼呀，內心特別痛，而這個痛來自於，就是雖然自己盡力了，盡了自己最大努力，來為這個民主理想而奮鬥，但是30年時間過去了，30年後的今天，我們當年30年前的那份民主理想似乎越來越遠，似乎依然是看不到盡頭，地平線上的概念，看得見摸不著，這是一個讓人非常痛心的事。”

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