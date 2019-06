【i-CABLE】

香港半日內發生兩宗懷疑針對警方的汽油彈案,週五凌晨先有一輛警車在灣仔警察總部外被人擲汽油彈,到下午有人向跑馬地警署擲汽油彈。

兩宗案疑犯都是乘黑色私家車逃走,警方傍晚在英皇道找到懷疑涉案的車,拘捕4人,警方指犯案動機仍要調查。

警員晚上在英皇道麗華樓帶走一名男疑犯,他被黑布蒙頭、鎖上手銬,帶返北角警署調查。

警方說兩宗案件用的是同一輛車,該名男子下午投擲汽油彈後,駕車來到這座大廈,警員在英皇道發現這輛車,並且入大廈拘捕該名男子。

連同這名疑犯,警方一共拘捕4人,年齡介乎22至60歲。

警方說兩宗案件,使用的汽油彈手工粗糙,不排除有人在家中自行製造。

警方不願意透露疑犯有否黑社會背景,要再調查誰人是主謀。

