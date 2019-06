【KTSF 郭柟報導】

智能手機相信已成為不少人的必需品,如果給你1,000元使用90年代的舊款摺機,你又捱不捱得過一星期呢?

Frontier公司為慶祝推出首部摺機30週年,挑戰現代的手機用家重拾摺機。

擔心一次過失去手機app會無法生活?不緊要,因為公司會為挑戰者提供”生存錦囊”,包括一份印製地圖、電話號碼簿、,以及一些90年代的CD唱片。

想參加這項挑戰的人,可以登入網站www.frontierbundles.com/blog,輸入100至200字的短文解釋參加原因,公司會挑選一個人接受挑戰。

