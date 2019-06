德國男護士殺害85名病人判囚終身

【i-CABLE】

德國一名男護士故意為病人注射醫生無處方的藥物,再為他們施救,導致最少85名病人死亡,謀殺罪成、判囚終身。兇手供稱是為了救活病人的虛榮感和解悶而犯案。

被形容是德國二戰後殺人最多的連環殺手,42歲的赫格爾被押解到北部奧爾登堡的法庭聽取判刑,他向受害者家屬致歉,請求他們原諒。

法官總結案情時指,部份受害人在康復途中遇害,”無法想像”被告的行為。

赫格爾承認2000至2005年間在德國西北部兩間醫院任職時,向病人注射醫生無處方的藥物,令他們心臟停頓再為他們施救,以獲取同事及上司認同和解悶。

他用到的藥包括索他洛爾、利多卡因及氯化鈣等心血管藥物,服用過量會導致心律不正和血壓急降。

赫格爾表示,他在保護中成長,祖母和爸爸都是護士,是他作為醫護人員的榜樣。心理學專家診斷他有人格障礙,而且極其自戀、毫無同情心。

赫格爾原本被控殺死100名病人,但法官因為部份案件證據不足,只能裁定其中85項控罪罪成。有家屬指無法接受結果,其代表律師指犯罪事實明顯,正考慮是否上訴。

