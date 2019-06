灣區週末熱浪來襲 PG&E或在山火高危區推停電措施

【KTSF 梁秋玉報導】

由於這個週末氣溫大幅飆升,國家氣象局對北灣發出火災紅色預警,太平洋煤電公司(PG&E)也表示,不排除對山火高危區採取停電措施。

國家氣象局表示,從週五晚開始到週六晚,將有一股強風吹到灣區,陣風時速可達40到50英哩,而且預計週六的氣溫,內陸地區將飆升至華氏90多度,加上濕度低,很容易引發山火。

預計這股強風要到週日才會減弱,但氣溫會繼續上升接近華氏100度,因此山火的紅色警告有效期,從週五晚11點開始,一直到週日下午5點結束。

另外,PG&E也宣佈會於未來18至36小時,在北加州若干地區進行公共安全停電計劃,協助減低山災威脅,確保用戶及商戶安全。

此外,氣象局也對週日發出熱浪警告,從上午10點到晚9點有效,醫療機構提醒大家注意防暑,多喝水,在白天減少戶外活動,避免吃含糖﹑酒﹑咖啡因及高蛋白食品。

中暑的徵兆有皮膚發紅、身體感覺乾、熱,而且頭暈、噁心等,熱到虛脫也會出現面色蒼白、疲倦乏力、頭暈頭痛等症狀。

65歲以上長者、嬰幼兒以及慢性病患者,最容易在酷熱天氣時發病,所以更要特別注意房屋通風及防暑。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。