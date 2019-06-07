灣區週末熱浪來襲 PG&E或在山火高危區推停電措施

【KTSF 梁秋玉報導】

由於這個週末氣溫大幅飆升，國家氣象局對北灣發出火災紅色預警，太平洋煤電公司（PG&E）也表示，不排除對山火高危區採取停電措施。

國家氣象局表示，從週五晚開始到週六晚，將有一股強風吹到灣區，陣風時速可達40到50英哩，而且預計週六的氣溫，內陸地區將飆升至華氏90多度，加上濕度低，很容易引發山火。

預計這股強風要到週日才會減弱，但氣溫會繼續上升接近華氏100度，因此山火的紅色警告有效期，從週五晚11點開始，一直到週日下午5點結束。

另外，PG&E也宣佈會於未來18至36小時，在北加州若干地區進行公共安全停電計劃，協助減低山災威脅，確保用戶及商戶安全。

此外，氣象局也對週日發出熱浪警告，從上午10點到晚9點有效，醫療機構提醒大家注意防暑，多喝水，在白天減少戶外活動，避免吃含糖﹑酒﹑咖啡因及高蛋白食品。

中暑的徵兆有皮膚發紅、身體感覺乾、熱，而且頭暈、噁心等，熱到虛脫也會出現面色蒼白、疲倦乏力、頭暈頭痛等症狀。

65歲以上長者、嬰幼兒以及慢性病患者，最容易在酷熱天氣時發病，所以更要特別注意房屋通風及防暑。

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