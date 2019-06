【KTSF】

社交媒體Facebook週五宣佈,不會再在華為的新款手機內置公司旗下的Facebook、Instagram以及Whatsapp手機app程式。

華為暫時未作出回應,至於之前購買了有內置Facebook公司apps的華為手機顧客就不受影響。

特朗普政府上個月封殺華為,指華為手機可能被中國政府竊取用戶資料,將華為列入黑名單,令華為難以向美國企業採購零件,華為就否認有資料外洩的風險。

Google公司早前已宣佈,華為的新一代手機不能再用Google的服務,Android作業系統都只能有限度使用。

