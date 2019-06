孟晚舟引渡聆訊定明年1月加拿大開審

【i-CABLE】

華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊明年1月在加拿大開審,預料最快明年10月有結果。

由於星期四的聆訊只是處理引渡案的技術問題,孟晚舟沒有現身卑詩省的法院。

辯方提出一共6組、未來16個月的開庭日期,認為快速的審訊合乎公眾與國家利益。

法官決定排期在明年1月20日開始審理美國的引渡要求,預料最快在明年10月審結,法官亦接受分開處理辯方有關”雙重犯罪”的抗辯。

辯方強調,加拿大沒有像美國般對伊朗實施經濟制裁,美方指控孟晚舟違反制裁禁令、誤導銀行、與伊朗做生意在加拿大根本不構成罪行,滿足不到”雙重犯罪”的引渡條件。

華為發聲明,重申孟晚舟沒有違法,認為案件涉及政治動機,要求中止引渡程序。

加拿大是在去年12月應美方要求拘捕孟晚舟,中加關係自此轉趨緊張。

加拿大總理杜魯多擔心中國繼近月暫停加拿大的油菜籽入口之後,會擴大針對其他加拿大貨品,可能尋求在大阪G20峰會期間與國家主席習近平直接對話。

自孟晚舟被捕後,雙方一直沒進行過會晤。

