舊金山華埠端午應節食品銷情如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週五是端午節，不少華裔市民都會吃粽應節，今年粽的銷情理不理想呢？其他應節食品又有沒有加價呢？

舊金山華埠一間糕餅店的綠豆粽剛剛新鮮出爐，老闆表示，這些粽全部是人手製作，每一年售出數千隻。

華埠糕餅店東主陳永興（Henry Chen）說：”有綠豆粽、花生粽，還有我們叫鹼水粽，就有豆沙，通常都是這幾種，客人要求想加什麼材料都沒有問題。”

位於Stockton街另一間熟食店，每年用人手包過千隻粽，臨近過節，賣粽及賣燒臘的店舖生意都不錯。

華埠熟食店東主鄧先生說：”中國人個個都過節，所以我就包，個個喜歡來買來訂，我就做多一點。”

華埠燒臘店東主劉先生說：”有，多了很多人，我們的東西差不多賣光，燒肉又賣光，其他都賣光，最好是我煮那麼多就賣那麼多，繼續賣多一點，我都希望華埠的生意，我們的小商業生意越來越好。”

不過多位老闆都表示，因為受到中美貿易戰的影響，今年的粽及食品的價格都有輕微上漲，每隻粽大概加25仙。

鄧先生說：”物價上漲，豬肉價，什麼都貴，米都是，什麼都貴，所以就加一點點。”

陳永興說：”原材料起了價，沒有辦法，我肯定要調整價格，你現在還在打貿易戰，材料越來越貴，出品或其他東西加價，逐漸在市面上浮現出來。”

至於消費者，他們大多表示，來到美國後很少殺雞拜神，但至少會買粽，甚至自己包粽應節。

舊金山居民麥太太說：”包粽，自己包喜歡什麼餡，就放什麼餡，買些豬肉、臘腸、鹹蛋、臘肉那就好。”

華埠居民關婆婆說：”我一個人出來買，買些粽、蛋糕及菜應節，（記者：有沒有吃豐富點？）有，花幾十元算少，（會拜神嗎？）個心都是佛教，都有個心在。”

亦有長者表示，只要保持心境愉快，每一天都像過節般快樂。

舊金山居民李先生說：”就這樣很簡單，日日都是過年，日日都是過節，開心就得，最重要個人開心。”

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