舊金山華埠端午應節食品銷情如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週五是端午節,不少華裔市民都會吃粽應節,今年粽的銷情理不理想呢?其他應節食品又有沒有加價呢?

舊金山華埠一間糕餅店的綠豆粽剛剛新鮮出爐,老闆表示,這些粽全部是人手製作,每一年售出數千隻。

華埠糕餅店東主陳永興(Henry Chen)說:”有綠豆粽、花生粽,還有我們叫鹼水粽,就有豆沙,通常都是這幾種,客人要求想加什麼材料都沒有問題。”

位於Stockton街另一間熟食店,每年用人手包過千隻粽,臨近過節,賣粽及賣燒臘的店舖生意都不錯。

華埠熟食店東主鄧先生說:”中國人個個都過節,所以我就包,個個喜歡來買來訂,我就做多一點。”

華埠燒臘店東主劉先生說:”有,多了很多人,我們的東西差不多賣光,燒肉又賣光,其他都賣光,最好是我煮那麼多就賣那麼多,繼續賣多一點,我都希望華埠的生意,我們的小商業生意越來越好。”

不過多位老闆都表示,因為受到中美貿易戰的影響,今年的粽及食品的價格都有輕微上漲,每隻粽大概加25仙。

鄧先生說:”物價上漲,豬肉價,什麼都貴,米都是,什麼都貴,所以就加一點點。”

陳永興說:”原材料起了價,沒有辦法,我肯定要調整價格,你現在還在打貿易戰,材料越來越貴,出品或其他東西加價,逐漸在市面上浮現出來。”

至於消費者,他們大多表示,來到美國後很少殺雞拜神,但至少會買粽,甚至自己包粽應節。

舊金山居民麥太太說:”包粽,自己包喜歡什麼餡,就放什麼餡,買些豬肉、臘腸、鹹蛋、臘肉那就好。”

華埠居民關婆婆說:”我一個人出來買,買些粽、蛋糕及菜應節,(記者:有沒有吃豐富點?)有,花幾十元算少,(會拜神嗎?)個心都是佛教,都有個心在。”

亦有長者表示,只要保持心境愉快,每一天都像過節般快樂。

舊金山居民李先生說:”就這樣很簡單,日日都是過年,日日都是過節,開心就得,最重要個人開心。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。