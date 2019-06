【KTSF】

南灣Campbell市警方正在追緝一名男子,他涉嫌週一凌晨在一間兒童睡房外偷窺,過程被保安攝錄機拍下。

視頻顯示,在凌晨1時20分左右,一名男子在Bismarck Drive路段一幢住屋外,從窗外偷窺一間兒童睡房,視頻可見他撐高身子,再從窗外望進睡房。

男屋主發現該名男子後,男子立即拔足逃跑,最後被人看到沿Phoenix Drive向著Hamilton Ave方向逃走。

男子年約30餘歲,身穿淺色連帽上衣、牛仔褲,下巴留鬚。

任何人如能就案件提供消息,請立即聯絡Campbell市警方,電話:(408) 866-2101。

