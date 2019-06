加州基督教會領導人被控強姦非禮兒童等重罪

【KTSF 黃候彬報導】

加州司法部長週四宣布起訴一個大型基督教會的領導人及3名同案被告一共26項重罪,當中包括人口走私、製作兒童色情物品、強姦、勒索敲詐、非禮兒童等,有關的罪行發生在2015年至2018年,加州司法部長並認為,在加州受到性侵犯的未成年人數及人口走私受害人,遠比所知為多。

加州司法部長Xavier Becerra說:”現時加州是人口走私中心,有全國最多的人口走私案件,單是2017年就有逾1,300宗,我們知道數目比通報的為多,此所以本案如此重要。”

本案首被告Naason Joaquin Garcia與同案兩名被告本週在加州落網,第四名被告就仍然在逃,Garcia等三人週三在洛杉磯出庭,法庭准以5,000萬保釋候審。

Garcia涉嫌犯案時,在洛杉磯及南加州擔任牧師,隨後他領導總部在墨西哥在全球有500萬信眾的超級教會La Luz del Mundo。

該教會聲稱Garcia仍然是教會的精神領袖,並指加州司法部對Garica的起訴是誹謗及抹黑他。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。