【KTSF 郭柟報導】

加州失業率接近歷史低位,但是有報告指出,薪金仍未追上物價,全國有近三成人口要身兼兩份或以上的工作才維持到生計。

財務公司Bankrate上個月訪問了2,550人,發現有近45%人除了有份正職之外,還會做兼職,其中34%人表示,做兼職是為了想有更多消遣費用,另外有30%人是為了應付生活開支。

接近一半做兼職的人是千禧世代的民眾,即是23至38歲年青人,有部份受訪年青人指,他們做兼職是為了儲錢。

