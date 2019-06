亞裔單車手發起接力賽呼籲亞裔登記骨髓捐贈（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為了呼籲更多亞裔民眾登記成為骨髓捐贈者,提高對白血病的關注,一班單車手組團挑戰橫跨全國3,000幾英里的單車接力賽。

這3人就是代表Team SuperMarrow的亞裔選手,下星期六他們將聯同另外5名隊友、支援人員及攝製隊,展開橫跨美國的單車賽,從南加州Oceanside出發,騎單車到終點站馬里蘭州Annapolis市。

全程約3,000幾英里,穿越12個州份,跨越海拔17萬英尺的高山。

這場單車賽被指是全世界最艱難的比賽之一,8名選手將會24小時日夜無間斷接力騎單車,每人每天大約要騎8小時,為期9天。

今年53歲的越南裔隊長Lam Do表示,組隊參加這場賽事的原因是,想呼籲更多亞裔民眾登記成為骨髓捐贈者,提高對白血病的關注。

他的兒子在一歲幾時曾經患上白血病,需要合適的骨髓移植,等了大約半年後,終於從450萬名登記的捐贈者中找出一名匹配者,捐贈者是西雅圖一名日裔男警員。

進行移植後,兒子得以繼續生存成長,美亞骨髓捐贈會形容,配對機率極之罕有。

Lam Do說:”我的兒子多次差點無命,這時我知道亞裔、拉美裔、非洲裔以及印度裔等,登記成為捐贈者人數不夠,而我的兒子仍生還,只因找到一名合適者。”

59歲越華裔的鄧勇(Dzung Dang),他爸爸患上血癌逝世。

鄧勇說:”當我聽Do提及美亞骨髓捐贈會需要更多亞裔登記捐贈者、這項長途單車賽以及這個任務,我馬上說加入。”

Lam Do為今次比賽,更加透過網上,誠邀來自印度的3項鐵人年青選手、有17年單車比賽經驗的Arham Shaikh參賽。

Shaikh說:”他們的理念和對全世界的影響力,令我樂意加入參賽。”

美亞骨髓捐贈會表示,目前亞太裔患者找到吻合骨髓捐贈者的機率只有41%,想登記成為骨髓捐贈者,只需要發短訊至61474,內文打入RAAM查詢,就會收到登記的連結。

另外,想追蹤Team SuperMarrow單車隊比賽實況的民眾,都可以登入他們的網站:http://www.teamsupermarrow.org查詢。

