【KTSF 林佩樺報導】

影片平台YouTube週三宣布將移除數千支影片,這些影片涉及支持納粹主義、白人至上主義和其他種族排外意識形態。

根據YouTube週三公布的新規定,舉凡影片涉嫌將歧視合理化,宣稱某個群體更優秀,就要被禁止。

YouTube沒有特別點名會被禁止的頻道和影片,但週三許多極右派的影片創作者開始發現影片被刪,這是矽谷科技公司最近期打擊仇恨言論的舉措。

此外,YouTube也宣布將會禁止保守派知名人物Steven Crowder從平台上賺錢,聲稱他”惡名昭彰的舉動”會”損害更廣大的社群”。

YouTube週二被人大舉抨擊,因為拒絕對Crowder展開行動。

Crowder擁有380萬追蹤者,常常發表反同和種族歧視言論。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。