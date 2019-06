【KTSF】

北灣Vallejo週三有兩名蒙面的賊人手持氣槍,槍劫電訊商T-Mobile門市。

警方發放當時的閉路電視畫面,週三大約早上11點15分,一名男子及一名女子持槍,蒙著臉走進位於Sonoma大道3587號的T-Mobile門市搶劫。

疑犯綁起員工雙手後,命令他們走入店後方的房,然後疑犯將多款電子產品放進背包內,接著逃離現場。

逃跑時,疑犯掉下手槍,警方其後證實是一把氣槍。

當局形容,疑犯為6呎高的非裔男子,身材瘦削,案發當時身穿49ers的連帽運動衫,另一名女疑犯為非裔,約5呎5吋高。

有線索的民眾請與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。