台灣要求美國出售新一批軍備 總值約26億美元

【i-CABLE】

台灣正式要求向美國購買新一批軍備,包括先進的坦克,據報若果落實,將是特朗普總統上任以來最大規模的一次對台軍售,中國表示嚴重關切,堅決反對對台售武。

中美貿易爭議持續,談判未見取得實際成果之際,有消息指華府正計劃再次對台售武,或令中美的緊張關係進一步升溫。

路透社引述4名知悉美台武器銷售討論的人士報道,美國國會已收到對台軍售的非正式通知,項目包含108架M1A2艾布拉姆斯坦克,是美國首次對台出售,他們陸軍最先進型號的坦克價值約20億美元。

還有1,240枚拖式反坦克導彈,409枚標槍式反坦克導彈,及250枚刺針防空導彈,整個軍售項目總值約26億美元。

美國國務院發言人表示,在未正式知會國會前,不評論任何軍售項目。

台灣的國防部就承認,已向美方提出4項軍購案的”發價書需求信函”,指正按相關軍售程序執行,進度正常,又稱美國對台售武有助鞏固台美安全夥伴關係,確保台灣與地區和平穩定。

在北京,中國外交部對美方的計劃表示嚴重關切,堅決反對美國對台售武,以免損害雙邊關係。

台灣一直有意提升軍備水平,應對來自大陸的威脅,包括更新現存坦克庫存,例如取代有近60年歷史的M60巴頓坦克。

若是次售武計劃獲通過,將是特朗普上任總統兩年多以來第4次對台售武,也將是其任內目前最大規模的一次。

前總統奧巴馬8年任期內,亦曾4度對台軍售,武器總值達200億美元。

