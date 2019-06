舊金山國際機場要求網的司機在新地點接載內陸機乘客

【KTSF】

從週三開始,所有前往舊金山國際機場接載乘搭內陸航班乘客的網的車輛,需要在新地方與乘客會合。

新上落客地點位於國內航線停車場頂層,這是機場為了疏導路面交通所採取的措施之一。

機場在去年就要求部分網的車輛在國內航線停車場接載乘客,同時亦鼓勵民眾使用停車場上落車,在國內及國際航線停車場如果停車不到半小時,則不收費。

但機場透露,這些措施成效不彰,路邊接載乘客的網的車輛只減少了兩成左右,因此機場要採取更多措施。

在新措施實施的第一天,許多乘客感到混亂,一些司機也抱怨,現在要兜來兜去,非常不好。

但是機場方面表示,這可以舒緩每天15,000機場網的車程造成的阻塞。

Uber發表聲明表示關注新措施,司機必須到停車場載客,其實也可能會增加阻塞,並也給乘客帶來麻煩和壓低司機的收入。

Lyft則表示會持續觀察新措施的效應,並會和機場當局研究其他對策。

機場認為,新措施長遠來説會是件好事。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。