華為與俄羅斯電訊商簽約開發5G網絡

中國電訊設備商華為與俄羅斯電訊商簽訂協議,於俄羅斯開發5G網絡。美國則繼續向盟友施壓,要求不要使用華為設備。

華為副董事長、輪值董事長郭平和俄羅斯電訊商MTS主席兼行政總裁科爾尼奧,在訪俄的中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京見證下,簽署合作文件。

華為將參與俄羅斯開發5G網絡,於今年及明年進行測試。華為形容5G技術極具戰略價值,對今次協議非常高興。

另一方面,美國繼續向盟友施壓,要求禁用華為設備。

美國駐荷蘭大使胡克斯特拉指,排除華為參與荷蘭5G網絡的”核心部份”並不足夠,促請荷蘭政府完全禁用華為的5G產品。

《日經新聞》引述消息指,華為被美國列入貿易黑名單後,減少或取消向零件供應商落訂單,主要涉及用在智能手機和通訊設施上的零件,其中半導體製造商台灣積體電路證實華為被美國封殺後,訂單數量下跌。

《日經新聞》指,華為己經把今年下半年的手機出貨量預測下調二至三成。

