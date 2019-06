奧克蘭市議會通過新租務管制法規（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭市議會週二通過一項對租客有利的法規,duplex兩個單位房屋,即使屋主自住在其中一個單位,另外的單位將要受到租務管制,不再獲得豁免。

奧克蘭市議會以6比1投票通過兩個單位房屋duplex,以及三個單位房屋triplex,都要受到租務管制。

租客權益團體指,現在的法例有漏洞,以往有業主自己或安排親戚搬進去其中一個單位居住後,便向其他單位的租客大幅加租3倍。

在新法例下,即使有屋主自住的duplex或triplex,都要受到租務管制,不再獲得豁免,租金升幅受到限制,租客可透過法律途徑保護自己的權益。

業主則認為新法例對他們不公平,在市議會投票前,許多屋主到場發言反對,認為他們只是被少數租客醜化。

有屋主稱,他們也需要這筆租金收入付房貸,如果不加租,會令他們陷入經濟困境,市府的這項新條例等於在懲罰屋主,以至於他們不再願意出租房屋,造成市場上的房屋更加短缺。

還有一些屋主表示,市府員工至今都不清楚奧克蘭到底有多少duplex房屋,也不清楚究竟有多少租客的房租不合理,在沒有這些信息的情況下不應投票。

不過這項租管條例最終仍獲通過。

