六四30周年專題：倖存者方政憶述被坦克車輾壓經過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四鎮壓中，學生和民眾的真正死傷人數，30年來一直是個問號，官方和民間的數字南轅北轍，本集六四30周年專題，本台訪問當年被坦克車輾壓雙腿的方政，來聽他的見證。

1949年國民黨軍隊全部撤出北平，解放軍開進北平，受到民眾夾道歡迎，40年後1989年，解放軍再度開進北京城，最後釀成舉世聞名的89年六四天安門血腥鎮壓事件，在數千名死傷者中，這張照片震撼了許多人，存活下來的照片當事人方政，成了六四倖存者的見證人。

方政說：”我最後的那個記憶，其實是看見我的腿沒有的，我的腿前面的骨頭我是看見，就是我眼睛，那個意識消失的時候。”

方政當年是北京體育學院學生，6月4日凌晨，他沿著西長安街跟著學生群眾撤出天安門廣場，為了救學妹，被坦克車輾壓，30年後當時的情景還歷歷在目。

方政說：”當然那個時間很短，但是完全是可以歷歷在目，就是很清晰的，我們並沒有想到會有這種遭遇，就是坦克會從後面來，但是突然的就從後面，那種毒氣彈的爆炸，我們在廣場遇到，低年級的這個女孩，她正好就走在我的邊上，就是因為這個毒氣彈，在我們身邊有一顆，他就因為這個毒氣彈，我也看不太清楚，但是她就直接暈倒了站不住了，所以就是因為這個，我趕快抱著她往路邊靠，這個時候很短的時間，坦克就從東向西，從我們後面就快速地衝過來了，我看見坦克，到坦克壓上我，估計3秒5秒，那是幾秒鐘的時間。”

存活下來的方政，在中國一直是被監控的對象，限制其自由主要原因是：”因為我在受傷之後回學校，官方學校和中共的公安部門，他們就已經對我提出的這種要求，從那個時候他們在審查當中，希望你不要說是坦克壓的，包括讓我救的這個女孩，迴避不出來給我作證，還有一個我覺得心裡最讓我感到悲傷的就是，我知道有好幾個在六部口受傷的人，他們迫於種種壓力，就自己否定了這段歷史，因為六部口坦克碾壓人，這是一個非常慘烈，而重大在六四鎮壓中一件事情，很遺憾就是知道的人並不是太多，很多人不願意相信。”

在灣區民運人士周鋒鎖、封從德等人的援助下，恰逢北京2008舉辦奧運，中國官方終於給方政護照，讓他能在六四事件20年後踏上自由的土地美國。

他將車子改裝，跟一位退伍老兵買了輪椅升降器，生活完全不假他人之手，除了工作之外，繼續參與海外民主運動，包括”中國民主教育基金會”、”人道中國”，他說中國政府對他的打壓，從國內到國外，今年春節期間方政父親過世，想回中國奔喪，而中領館都拒發簽證。

方政說：”這個沒有辦法，選擇這一條路，這是一個基本的代價，就像國內他們很多人，在國內就走向監獄，或者坐監獄的一個基本代價，那我們流亡海外的人，如果從事中國的民主事業，從事反對中共政權的一項活動，你的基本代價，我想你沒有其他的危險，那你最基本的代價，就是你不能回國，或者限制了你一定親情上的阻隔，其實跟國內坐牢的人來說，包括在牢內付出生命的這些人來說，這個代價不算太大，反而我是可以接受的。”

六四30週年，方政跟海外的民運人士商討研討會的主題，他想到在國內一些因提出紀念六四，談論六四而被關押人士，但是很多人都不知道他們的是誰。

方政說：”這些人是真正的勇者，他們是六四後的勇者，他們其實超過我們，我們其實在六四那一瞬間，做了一個人們覺得很了不起的事，其實我覺得更長的時間是這些人，他們要被大家記住。”

熱愛運動的方政，坦言失去雙腿是一個很大的遺憾，因為很多事情無法實現。

方政說：”真的說後悔的東西，我都不知道從哪說起，後悔什麼，很多人問我有沒有後悔，後悔什麼呢？後悔參加六四？後悔救那個女孩？後悔那天我在那裡呀等等的？後悔什麼？我想從哪個方面講，比如說參加那個民主運動，肯定沒有後悔。”

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