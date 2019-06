六四30周年專題：倖存者方政憶述被坦克車輾壓經過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

六四鎮壓中,學生和民眾的真正死傷人數,30年來一直是個問號,官方和民間的數字南轅北轍,本集六四30周年專題,本台訪問當年被坦克車輾壓雙腿的方政,來聽他的見證。

1949年國民黨軍隊全部撤出北平,解放軍開進北平,受到民眾夾道歡迎,40年後1989年,解放軍再度開進北京城,最後釀成舉世聞名的89年六四天安門血腥鎮壓事件,在數千名死傷者中,這張照片震撼了許多人,存活下來的照片當事人方政,成了六四倖存者的見證人。

方政說:”我最後的那個記憶,其實是看見我的腿沒有的,我的腿前面的骨頭我是看見,就是我眼睛,那個意識消失的時候。”

方政當年是北京體育學院學生,6月4日凌晨,他沿著西長安街跟著學生群眾撤出天安門廣場,為了救學妹,被坦克車輾壓,30年後當時的情景還歷歷在目。

方政說:”當然那個時間很短,但是完全是可以歷歷在目,就是很清晰的,我們並沒有想到會有這種遭遇,就是坦克會從後面來,但是突然的就從後面,那種毒氣彈的爆炸,我們在廣場遇到,低年級的這個女孩,她正好就走在我的邊上,就是因為這個毒氣彈,在我們身邊有一顆,他就因為這個毒氣彈,我也看不太清楚,但是她就直接暈倒了站不住了,所以就是因為這個,我趕快抱著她往路邊靠,這個時候很短的時間,坦克就從東向西,從我們後面就快速地衝過來了,我看見坦克,到坦克壓上我,估計3秒5秒,那是幾秒鐘的時間。”

存活下來的方政,在中國一直是被監控的對象,限制其自由主要原因是:”因為我在受傷之後回學校,官方學校和中共的公安部門,他們就已經對我提出的這種要求,從那個時候他們在審查當中,希望你不要說是坦克壓的,包括讓我救的這個女孩,迴避不出來給我作證,還有一個我覺得心裡最讓我感到悲傷的就是,我知道有好幾個在六部口受傷的人,他們迫於種種壓力,就自己否定了這段歷史,因為六部口坦克碾壓人,這是一個非常慘烈,而重大在六四鎮壓中一件事情,很遺憾就是知道的人並不是太多,很多人不願意相信。”

在灣區民運人士周鋒鎖、封從德等人的援助下,恰逢北京2008舉辦奧運,中國官方終於給方政護照,讓他能在六四事件20年後踏上自由的土地美國。

他將車子改裝,跟一位退伍老兵買了輪椅升降器,生活完全不假他人之手,除了工作之外,繼續參與海外民主運動,包括”中國民主教育基金會”、”人道中國”,他說中國政府對他的打壓,從國內到國外,今年春節期間方政父親過世,想回中國奔喪,而中領館都拒發簽證。

方政說:”這個沒有辦法,選擇這一條路,這是一個基本的代價,就像國內他們很多人,在國內就走向監獄,或者坐監獄的一個基本代價,那我們流亡海外的人,如果從事中國的民主事業,從事反對中共政權的一項活動,你的基本代價,我想你沒有其他的危險,那你最基本的代價,就是你不能回國,或者限制了你一定親情上的阻隔,其實跟國內坐牢的人來說,包括在牢內付出生命的這些人來說,這個代價不算太大,反而我是可以接受的。”

六四30週年,方政跟海外的民運人士商討研討會的主題,他想到在國內一些因提出紀念六四,談論六四而被關押人士,但是很多人都不知道他們的是誰。

方政說:”這些人是真正的勇者,他們是六四後的勇者,他們其實超過我們,我們其實在六四那一瞬間,做了一個人們覺得很了不起的事,其實我覺得更長的時間是這些人,他們要被大家記住。”

熱愛運動的方政,坦言失去雙腿是一個很大的遺憾,因為很多事情無法實現。

方政說:”真的說後悔的東西,我都不知道從哪說起,後悔什麼,很多人問我有沒有後悔,後悔什麼呢?後悔參加六四?後悔救那個女孩?後悔那天我在那裡呀等等的?後悔什麼?我想從哪個方面講,比如說參加那個民主運動,肯定沒有後悔。”

