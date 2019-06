移民崎嶇之路：特朗普移民改革大計對華裔社區影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上個月中公布改革移民系統大計,稱打算透過積分制度,優先吸納有技術專長的人才,並大幅減少家庭團聚綠卡的配額,這項計畫目前的進度如何?對於華裔社區又造成了哪些影響?

根據美聯社數據,美國每年批准約100萬張綠卡提供外籍人士永久居留身分,其中14萬人是基於聘僱關係,剩下的則是基於家庭依親、難民身分以及綠卡抽籤。

不過特朗普的計畫是希望以全新的積分制,給予有專長人才綠卡,這些名額將會導致家庭團聚的綠卡配額大幅縮水,到底目前這項計畫進度如何呢?

華人權益促進會馮弘美說:”並還沒有落實,它也並不是一個法律,因為我們都知道,總統其實沒有權力可以立法,要通過國會,現在所有美國方面的移民法律還沒有更改,也沒有太大的變動。”

目前聯邦眾議院是由民主黨掌控,眾議長普洛西已經表態反對特朗普的新計劃,業內人士也普遍評估,該計畫要在國會通過的機會不大。

不過消息還是引發華裔社區緊張,關注組織認為,特朗普的移民系統改革大計,對於亞裔社區會有最大的衝擊。

馮弘美說:”因為在我們的家屬移民簽證首5個國家之內,亞洲國家是排佔4個國家,就是首4個國家都是亞洲國家,包括中國、印度、菲律賓和越南都首當其衝。”

馮弘美指出,現在申請依親的移民,有些可能要等到11年才能來美團聚,如果綠卡配額再因為以專長為主的積分制度而縮水的話,等待將會更長。

馮弘美說:”現在已被系統拆散多年的家庭,需要等更長的時間才能跟他們的家庭團聚,那麼我們是覺得這個是非常不人道的移民的法律,跟移民的看法。”

至於父母以及兄弟姊妹的親屬移民是否確定就會取消?

馮弘美說:”他的方針裡面沒有說得太過詳細,可能大家會記得說,在兩年前在國會裡面也有提出類似的一個提案,也沒有通過,那麼其實這一個提出的方針,並不是新的法律或看法。”

對於目前已經感到擔憂的人士,移民權益組織建議趁著法律尚未有改變,能做的就先做。

馮弘美說:”如果有辦法可以去申請自己的家屬過來,要通過簽證的話,現在又符合條件,有資格的話,現在應該去申請,第二就是,如果有辦法可以入籍,有通過入籍班,或者是我們社區都有很多不一樣的資源,可以幫助符合條件的移民社區朋友去入籍,那麼可以成為美國公民,是最受到保護的一個身分。”

