移民崎嶇之路：特朗普移民改革大計對華裔社區影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上個月中公布改革移民系統大計，稱打算透過積分制度，優先吸納有技術專長的人才，並大幅減少家庭團聚綠卡的配額，這項計畫目前的進度如何？對於華裔社區又造成了哪些影響？

根據美聯社數據，美國每年批准約100萬張綠卡提供外籍人士永久居留身分，其中14萬人是基於聘僱關係，剩下的則是基於家庭依親、難民身分以及綠卡抽籤。

不過特朗普的計畫是希望以全新的積分制，給予有專長人才綠卡，這些名額將會導致家庭團聚的綠卡配額大幅縮水，到底目前這項計畫進度如何呢？

華人權益促進會馮弘美說：”並還沒有落實，它也並不是一個法律，因為我們都知道，總統其實沒有權力可以立法，要通過國會，現在所有美國方面的移民法律還沒有更改，也沒有太大的變動。”

目前聯邦眾議院是由民主黨掌控，眾議長普洛西已經表態反對特朗普的新計劃，業內人士也普遍評估，該計畫要在國會通過的機會不大。

不過消息還是引發華裔社區緊張，關注組織認為，特朗普的移民系統改革大計，對於亞裔社區會有最大的衝擊。

馮弘美說：”因為在我們的家屬移民簽證首5個國家之內，亞洲國家是排佔4個國家，就是首4個國家都是亞洲國家，包括中國、印度、菲律賓和越南都首當其衝。”

馮弘美指出，現在申請依親的移民，有些可能要等到11年才能來美團聚，如果綠卡配額再因為以專長為主的積分制度而縮水的話，等待將會更長。

馮弘美說：”現在已被系統拆散多年的家庭，需要等更長的時間才能跟他們的家庭團聚，那麼我們是覺得這個是非常不人道的移民的法律，跟移民的看法。”

至於父母以及兄弟姊妹的親屬移民是否確定就會取消?

馮弘美說：”他的方針裡面沒有說得太過詳細，可能大家會記得說，在兩年前在國會裡面也有提出類似的一個提案，也沒有通過，那麼其實這一個提出的方針，並不是新的法律或看法。”

對於目前已經感到擔憂的人士，移民權益組織建議趁著法律尚未有改變，能做的就先做。

馮弘美說：”如果有辦法可以去申請自己的家屬過來，要通過簽證的話，現在又符合條件，有資格的話，現在應該去申請，第二就是，如果有辦法可以入籍，有通過入籍班，或者是我們社區都有很多不一樣的資源，可以幫助符合條件的移民社區朋友去入籍，那麼可以成為美國公民，是最受到保護的一個身分。”

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