香港終審法院裁定同性已婚伴侶享公務員福利（視頻）

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香港終審法院裁定，同性已婚伴侶可以享有公務員配偶福利及合併報稅，法官認為因為欠缺社會多數人共識，就拒絕小眾申索，是損害基本人權。

高級入境事務主任梁鎮罡與英籍已婚同性伴侶Scott Adams歡迎裁決，亦感謝社會支持。他們二零一四年在新西蘭結婚，不滿申請已婚公務員福利及合併報稅被拒絕，司法覆核敗訴，上訴至終審法院，終院五位法官一致裁定他上訴得直。

法院認為梁鎮罡與其伴侶的關係，和異性已婚伴侶是可以比擬，而訴訟各方都同意二人的婚姻為有效，如此的話，就沒有足夠理據拒絕他的僱傭和稅務福利，否則會構成性傾向歧視。

至於政府一方指，容許同性伴侶享有同等福利，會削弱傳統婚姻制度，判詞裁定拒絕福利和保障婚姻制度沒有合理關聯，認為社會大眾現時對婚姻的道德價值觀，並非考慮因素，若因為欠缺大多數人共識，拒絕小眾人士申索，原則上損害基本人權。

法院又指難以想像同性伴侶被剝奪這些福利，就會驅使任何人締結異性婚姻。

判詞亦指出《稅務條例》本身都認可「多配偶婚姻制度」，顯示條例目的並非為了推廣法律界定的婚姻，公務員事務局亦需遵守平等機會僱用政策，突顯拒絕福利的決定並不合理，而申請人毫無困難證明到自己已婚，顯示行政困難都並非合理理據，裁定公務員事務局局長和稅務局局長無充分理據作出差別對待，但特別提到今次案件不涉及同性伴侶在香港是否有權合法結婚。

法院未就裁決頒下任何命令，要求與訟雙方提交書面陳詞，決定將來如何處理。公務員事務局和稅務局表示尊重判決，會詳細研究判詞以及徵詢律政司意見，作出適當跟進。

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