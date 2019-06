香港終審法院裁定同性已婚伴侶享公務員福利（視頻）

【i-CABLE】

香港終審法院裁定,同性已婚伴侶可以享有公務員配偶福利及合併報稅,法官認為因為欠缺社會多數人共識,就拒絕小眾申索,是損害基本人權。

高級入境事務主任梁鎮罡與英籍已婚同性伴侶Scott Adams歡迎裁決,亦感謝社會支持。他們二零一四年在新西蘭結婚,不滿申請已婚公務員福利及合併報稅被拒絕,司法覆核敗訴,上訴至終審法院,終院五位法官一致裁定他上訴得直。

法院認為梁鎮罡與其伴侶的關係,和異性已婚伴侶是可以比擬,而訴訟各方都同意二人的婚姻為有效,如此的話,就沒有足夠理據拒絕他的僱傭和稅務福利,否則會構成性傾向歧視。

至於政府一方指,容許同性伴侶享有同等福利,會削弱傳統婚姻制度,判詞裁定拒絕福利和保障婚姻制度沒有合理關聯,認為社會大眾現時對婚姻的道德價值觀,並非考慮因素,若因為欠缺大多數人共識,拒絕小眾人士申索,原則上損害基本人權。

法院又指難以想像同性伴侶被剝奪這些福利,就會驅使任何人締結異性婚姻。

判詞亦指出《稅務條例》本身都認可「多配偶婚姻制度」,顯示條例目的並非為了推廣法律界定的婚姻,公務員事務局亦需遵守平等機會僱用政策,突顯拒絕福利的決定並不合理,而申請人毫無困難證明到自己已婚,顯示行政困難都並非合理理據,裁定公務員事務局局長和稅務局局長無充分理據作出差別對待,但特別提到今次案件不涉及同性伴侶在香港是否有權合法結婚。

法院未就裁決頒下任何命令,要求與訟雙方提交書面陳詞,決定將來如何處理。公務員事務局和稅務局表示尊重判決,會詳細研究判詞以及徵詢律政司意見,作出適當跟進。

