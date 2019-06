【i-CABLE】

法國多處有儀式,紀念諾曼第登陸戰75周年。

特朗普總統及法國總統馬克龍到卡昂的諾曼第美軍公墓,出席紀念儀式,公墓位處登陸戰當年戰況最激烈的奧馬哈海灘旁邊,葬有近萬名陣亡美軍。馬克龍及特朗普先後致辭,向陣亡將士致謝。

馬克龍較早前與英國首相文翠珊出席於另一海灘附近的紀念儀式,二人一同向紀念碑獻花圈,多名老兵亦向紀念銅像致敬。

1944年6月6日,逾15萬盟軍登陸諾曼第五個海灘,反擊納粹德軍。

