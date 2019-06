華埠Stockton街新收垃圾計劃惹商戶不滿需擱置（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了更有效清潔舊金山華埠,工務局打算下星期一在Stockton街試行新的收垃圾計劃,每日下午5時半至7時半不准泊車,引起華埠商戶強烈的不滿,最終商戶抗爭成功,局方願意擱置計劃。

5月底開始,華埠Stockton街由Broadway至Sacramento街的商戶陸續收到工務局的通知,表示要提前收垃圾,每日傍晚5時半前,商戶必須將垃圾桶推出店外,等垃圾公司Recology來收垃圾。

在收垃圾期間,局方還規定星期一至星期五,每晚5時半至7時半,Stockton街禁止泊車,違規者即收罰單,收完垃圾後,商戶必須即時收好垃圾桶。

工務局代表發言說:”街道兩旁,我們打算不准泊車,意思是想快一點清你們的垃圾桶,清完可以放回店內,不用留在街上過夜,那些居民,住在散房的人,不會在你們垃圾桶非法傾倒垃圾,所以這次想試試計劃,給我們幾天時間。”

將垃圾桶留在店外過夜,局方經常收到投訴指,垃圾桶被附近居民佔用,甚至在垃圾桶旁放垃圾,以及被流浪人士偷走等,新的計劃其實是想幫商戶解決煩惱。

不過構思計劃時,局方並沒有諮詢商戶,反而令商戶更頭痛。

燒臘店東主謝小姐說:”5時半不准停車,整個華埠都沒有生意做,5時半全部人不要來,都走光,餐廳不能做,市場不能做,我們所有店舖5時半前兩邊不准停車,全部要走,即是等於提前關門。”

攝影店東主洪雷文說:”你們說5時半開始不准停車,等於3時人就走光,我怎樣做生意,我保證計劃一定不行。”

商戶表示,雖然方案是Stockton街不准停車兩小時,但Stockton街是華埠命脈,擔心影響其他區域,而一旦計劃推行,那怕是數天,顧客接收到的訊息,只會是華埠不准泊車。

此外,商戶不明白為什麼居民非法傾倒垃圾,以及流浪人士搞垃圾桶,責任會回到商戶身上,而是應該工務局及警方等人去執法。

旅行社東主邵旗謙(Ed Siu)說:”現在的問題是,垃圾公司很多時候,因為它們不準時,令商戶沒有辦法要將個垃圾桶放在外面,而被人搞垃圾桶,搞垃圾桶的人原來是沒有罪的,現在我聽到的是,將個責任全部推落商戶身上。”

工務局及商戶經過近半小時的討論仍未達成共識,最終工務局願意讓步。

工務局代表說:”我們都想跟大家道歉,應該一開始我們有這個計劃之前,應該與你們商量,現在聽到你們的意見,覺得可能會傷害到你們的生意,所以這個計劃先不會實行。”

新計劃原定推出後,工務局原本打算在6月13日舉行檢討會,聽一聽商家的反應,雖然計劃已暫時擱置,但局方指,會議將如期舉行,希望與商戶討論出一個皆大歡喜的收垃圾方案。

