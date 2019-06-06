華埠Stockton街新收垃圾計劃惹商戶不滿需擱置（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了更有效清潔舊金山華埠，工務局打算下星期一在Stockton街試行新的收垃圾計劃，每日下午5時半至7時半不准泊車，引起華埠商戶強烈的不滿，最終商戶抗爭成功，局方願意擱置計劃。

5月底開始，華埠Stockton街由Broadway至Sacramento街的商戶陸續收到工務局的通知，表示要提前收垃圾，每日傍晚5時半前，商戶必須將垃圾桶推出店外，等垃圾公司Recology來收垃圾。

在收垃圾期間，局方還規定星期一至星期五，每晚5時半至7時半，Stockton街禁止泊車，違規者即收罰單，收完垃圾後，商戶必須即時收好垃圾桶。

工務局代表發言說：”街道兩旁，我們打算不准泊車，意思是想快一點清你們的垃圾桶，清完可以放回店內，不用留在街上過夜，那些居民，住在散房的人，不會在你們垃圾桶非法傾倒垃圾，所以這次想試試計劃，給我們幾天時間。”

將垃圾桶留在店外過夜，局方經常收到投訴指，垃圾桶被附近居民佔用，甚至在垃圾桶旁放垃圾，以及被流浪人士偷走等，新的計劃其實是想幫商戶解決煩惱。

不過構思計劃時，局方並沒有諮詢商戶，反而令商戶更頭痛。

燒臘店東主謝小姐說：”5時半不准停車，整個華埠都沒有生意做，5時半全部人不要來，都走光，餐廳不能做，市場不能做，我們所有店舖5時半前兩邊不准停車，全部要走，即是等於提前關門。”

攝影店東主洪雷文說：”你們說5時半開始不准停車，等於3時人就走光,我怎樣做生意,我保證計劃一定不行。”

商戶表示，雖然方案是Stockton街不准停車兩小時，但Stockton街是華埠命脈，擔心影響其他區域，而一旦計劃推行，那怕是數天，顧客接收到的訊息，只會是華埠不准泊車。

此外，商戶不明白為什麼居民非法傾倒垃圾，以及流浪人士搞垃圾桶，責任會回到商戶身上，而是應該工務局及警方等人去執法。

旅行社東主邵旗謙（Ed Siu）說：”現在的問題是，垃圾公司很多時候，因為它們不準時，令商戶沒有辦法要將個垃圾桶放在外面，而被人搞垃圾桶，搞垃圾桶的人原來是沒有罪的，現在我聽到的是，將個責任全部推落商戶身上。”

工務局及商戶經過近半小時的討論仍未達成共識，最終工務局願意讓步。

工務局代表說：”我們都想跟大家道歉，應該一開始我們有這個計劃之前，應該與你們商量，現在聽到你們的意見，覺得可能會傷害到你們的生意，所以這個計劃先不會實行。”

新計劃原定推出後，工務局原本打算在6月13日舉行檢討會，聽一聽商家的反應，雖然計劃已暫時擱置，但局方指，會議將如期舉行，希望與商戶討論出一個皆大歡喜的收垃圾方案。

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