Belmont市議會準備批准商住混合發展項目（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島小鎮Belmont市議會準備批准一項商住混合發展項目,當中包括65個可負擔出租公寓單位,以及15間Townhouse將以市價出售。

Belmont小鎮面積只有4.6平方英哩,人口約26,000人,一直沒有一個真正的市中心。

自從州府鼓勵加州城市在交通樞紐附近開發房地產,Belmont市議會也開始推動一項計劃已久的商住混合項目Firehouse Square。

該項目的地皮歸市府所有,位於El Camino Real與O’Neill Avenue交界,可以步行去Caltrain車站,與市府合作的發展商是Sares Regis。

項目計劃建一個4層高的商住混合樓宇,當中有65個可負擔出租公寓單位,3,748平方英呎零售及商業面積,還有15間Townhouse將以市價出售。

Firehouse Square項目也緊鄰另一個已獲市議會批准的私人開發新項目Artisan Crossing,位於Old County Road 1325號,計劃建一棟有250個公寓單位的住宅建築,是該市幾十年來首次興建如此大型的住宅公寓。

兩個發展項目統稱為Belmont Village特殊計劃,並於上個月獲市府規劃委員會通過,希望透過該計劃,為城市增加活力和投資機會,刺激經濟發展。

不過也有人擔心,Firehouse Square項目不能提供公寓住戶及商戶足夠停車位,規劃委員會因此已建議市府與發展商能找出一個可行的解決辦法,預計在下星期二6月11日的例會中再作討論。

