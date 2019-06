【KTSF 梁秋玉報導】

有報告顯示,加州失業率幾乎接近歷史低位,很多僱主也開始面臨聘請不到員工的問題。

加州大學洛杉磯分校發表的一份最新報告顯示,加州以至灣區在脫離經濟衰退後不斷成長,失業率屢創低位,今年4月 ,灣區的失業率為2.7%,比3月份又下降了0.4個百分點,與歷史最低位僅差0.1個百分點。

去年4月至今年4月,灣區總共增加了97,400份工作,相當於增加地區就業率2.5%,而全加州共增加了271,000份工作,顯示灣區增加的工作就佔了三成六。

洛杉磯加大的研究人員預測,由於加州就業市場強勁,所以未來幾年的增長可能相對放緩,因為公司很難招聘到新員工,估計今年的非農業職位只會上漲1.4%,明年則只有0.8%,不過經濟繁榮,已成為當今加州的常態。

