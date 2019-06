【i-CABLE】

英國舉行儀式紀念諾曼第登陸戰75周年。

美國、法國及加拿大等十多國領袖在紀念儀式開始前,先和英女王伊利沙伯二世合照,這些國家都是英國二戰時的盟友,德國總理默克爾亦獲邀出席,儀式於英國樸茨茅夫舉行,1944年6月6日,逾15萬盟軍就是由這裡,以及鄰近港口向法國諾曼第進發。

多名領袖分別發言,特朗普總統讀出當年總統羅斯福於登陸戰當日早上的禱文,英國首相文翠珊讀出一名當時犧牲英軍給妻子的信,有參加者難掩傷感,英女王於儀式的最後致辭,再次向陣亡將士致謝。

英女王及特朗普等人儀式後與多名老兵會面,於法國就有老兵以另一方式紀念,現年97歲的賴斯跳傘著陸諾曼第卡朗唐,他戰時隸屬的美軍101空降師,連同多隊美軍及英軍的空降部隊於登陸戰前一夜空降至諾曼第海灘的後方,為登陸戰做準備,卡朗唐週三亦有紀念活動重演當年的空降作戰。

75年前的諾曼第登陸是史上最大規模的登陸作戰,盟軍超過4,000人死亡,但成為了反擊納粹德軍的轉捩點,於美軍位於諾曼第的墓地,週四會有紀念儀式,英女王及特朗普等將會出席。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。