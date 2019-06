【i-CABLE】

獲德國難民庇護的黃台仰及李東昇首度公開露面,黃台仰指棄保潛逃是因為不認為會有公平審訊,又指若所有人都坐監,不會有人向國際講述香港情況。

黃台仰和李東昇德國時間星期二傍晚在柏林出席六四座談會,是他們取得難民身份後首次公開露面,亦首次回應香港傳媒提問,解釋當初為何棄保潛逃。

黃台仰指前年考慮申請庇護時,曾接觸德國一些組織及政治人物,但正式申請時沒得到特別協助。

當年主張香港獨立、勇武抗爭,他指現在心態改變了,他們指德國政府批出庇護,沒有任何附帶條件,只需要他們學德語及讀書,確保語言能力有一定水平,可以自給自足,滿足延長居留的條件,政府亦都會向難民提供資助,直到他們找到工作。

黃台仰及李東昇2016年參與旺角騷亂,被控參與暴動等罪名,2017年保釋期間,獲法庭批准到德國出席學術活動,之後沒有如期到警署報到,一直被通緝。