維州槍擊案後州長促加強槍械管制

維珍尼亞州上星期發生造成12人死亡的槍擊案後,州長要求加強槍械管制,防止再有同類事件發生。

隸屬民主黨的維珍尼亞州州長Ralph Northam說:”若我們現在行動能挽救一條生命,就值得做。”

Northam在Virginia Beach上星期發生造成12人死亡的槍擊後,要求召開特別立法會議採取行動。

Northam說:”週末的悲劇,連同在維州每天發生的悲劇,告訴我們採取行動的逼切性。”

州長希望立法當局考慮的建議包括,禁止出售10發子彈以上的子彈匣、全民背景調查、把上子彈手槍放置兒童附近的要加重刑罰、失槍要24小時内舉報。

不過部分共和黨人可能不會貢獻他們的支持和他要的法例,但會提出他們的版本。

維州眾議長Kirk Cox就發表聲明回應說,打算用這時間採取建設性步驟應付槍械暴力,通過更嚴厲判刑要罪犯負責,包括法定最低刑期。

上週五槍擊案的兩支槍都是合法購買,所以不清楚新法例是否就能夠避免慘劇。

