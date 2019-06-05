美墨官員白宮會面 望在最後關頭撤銷徵關稅

【KTSF 張麗月報導】

美墨兩國官員在白宮會面，希望在最後關頭能夠撤銷或押後執行美國對墨西哥的關稅。

雖然國會共和黨人大力反對，也有人以為特朗普總統對今次的關稅不太認真，但現正出訪愛爾蘭的特朗普，他週二發推文形容，自己不是這麼”易話為”的人，情況看來，特朗普似乎一意孤行，墨西哥的關稅可能會”照去”，即是從下星期一開始，入口美國的所有墨西哥貨品都會抽關稅5%，然後每個月逐步提高關稅，在10月1日之前最高關稅上限去到25%。

根據德州一間經濟研究公司Perryman Group做的調查顯示，美國對墨西哥即將實施的關稅，將會令美國經濟每年損失415億美元，大部份這些損失是因為入口貨價上升造成。

而價格提高也會轉嫁給消費者，同時也會每年流失40萬個職位。

美墨貿易不單涉及製成品，而是許多原材料和零件必須多次往來兩國，然後才製成汽車和牛仔褲等。

換言之，這些物料每次進出邊境都要抽稅，況且現時還未計算墨西哥對美國關稅作出的報復。

德州作為墨西哥最大貿易夥伴，這項關稅對德州的衝擊特別大，此外，這項關稅也可能拖累美墨加協議的實施，這份協議就是用來取代北美自由貿易協議NAFTA。

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