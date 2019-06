【i-CABLE】

美國加強限制前往古巴旅遊,打擊古巴的外匯收益。

禁令週三起生效,大型郵輪或私人遊艇不可停靠古巴的港口,由美國出發的私人飛機及企業飛機亦不可飛往古巴。

美國表示,禁令是要向古巴的獨裁政權施壓,希望對方加強改革和停止支持委內瑞拉的馬杜羅政權。

