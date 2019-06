美眾議院通過決議悼念六四事件

【i-CABLE】

美國眾議院通過悼念六四事件的決議,議長佩洛西指支持爭取自由而被中國壓迫的人。加拿大總理杜魯多呼籲中國尊重人權自由,停止打壓新疆的維吾爾人。中國駐加大使館指,加拿大政府詆毀中國的人權及宗教狀況,嚴重干涉中國內政。

悼念六四事件的決議獲眾議院民主共和兩黨支持,慰問六四受害人和家屬,支持中國人民追求自由。

議長佩洛西發言時引述已故諾貝爾和平獎得主劉曉波《我沒有敵人》中的說話,眾人之後在國會山莊外為”坦克人”雕像揭幕,並向天安門母親組織頒發杜魯門-列根自由獎章,王丹、楊建利等八九民運人士也有到場。

加拿大總理杜魯多表示,六四事件30周年,希望中國尊重人權、示威及言論自由,停止打壓新疆的維吾爾人,並對中國任意扣押加拿大公民及其他政治犯表示遺憾。外長方慧蘭發聲明,呼籲北京當局公開當年的遇害人數。

中國駐加大使館批評加拿大政府公開詆毀中國人權宗教狀況,嚴重干涉中國內政,中方對此堅決反對,已向加方表明嚴正立場。

