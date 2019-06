特朗普訪英遇大批示威者 特朗普指是假新聞

【KTSF 張麗月報導】

出訪英國的特朗普總統在倫敦街頭遇到大批群眾示威,特朗普指這些是假新聞。

當特朗普與英國首相文翠珊在首相府會晤時,數以千計群眾湧到會場附近的倫敦特拉法加廣場示威,反對特朗普的到訪。

有人模仿前英國外相Boris Johnson,也有人販賣各式搞笑的物品,包括特朗普廁紙,也有人再次將巨型的特朗普嬰兒氣球升空,諷刺特朗普好似個包著尿布的嬰兒。

示威主辦者Sheila Menon說:”我們使用這非常有力和幽默的視覺象徵來表達反特朗普。”

這些數以千計的群眾冒著雨乘巴士從英國各地湧來,目的就是要表達他們的心聲。

不過特朗普指,這些示威是假新聞,民眾都充滿愛心。

特朗普說:”你們看見民眾揮動美國國旗,和你們的國旗,散發精神和愛心,這是同盟,我沒有看見示威者,直至剛才,只是一小撮人基於政治原因而投入,所以(大示威)是假新聞。”

今年的示威人數不及主辦單位預計的多。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。