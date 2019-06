華埠中央地鐵站是否以白蘭命名 舊金山交通局擱置表決（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山交通局董事會原定預料週二會就華埠的中央地鐵站是否以白蘭命名一事進行表決,不過這個提案最後被擱置,未知幾時會再討論,而支持者和反對者週二爭相表態。

​市府大樓中午有兩大陣營在門前集會示威,紅衫的是支持將華埠地鐵站命名為”華埠白蘭站”(Chinatown Rose Pak Station),至於舉起白色橫額的就是反對者,反對者強調,華埠地鐵站並非白蘭一人功勞,又認為以白蘭命名不合適。

反對者趙晨說:”白蘭是個百分百歧視法輪功信仰,把中央的破壞延伸到海外的人,我們怎能在公共設施以她名字來命名,根本不合理。”

支持者就認為白蘭畢生對華埠社區的貢獻巨大,以她的名字命名華埠地鐵,再適合不過去表揚她。

支持者方瀅說:”白蘭女士將她一生奉獻給華埠,其實不止是交通方面,在衣食住行方面,她都照顧華埠所需,她不只爭取中央地鐵站進駐華埠,也幫忙令華埠最重要的醫院—東華醫院在華埠立足,華埠僅有的可負擔房屋,都是靠她成功爭取回來。”

民眾在下午進入交通局委員會內發言繼續表態,前舊金山市長Willie Brown都有來,表態支持以白蘭命名華埠地鐵站。

楊重賢在大批穿紅衫的支持者伴隨之下發言,列出所有支持的團體之後就離開,反對者隨後逐一發言重申論據。

反對者Yu Ping Li說:”白蘭是個好有爭議性的人,不管你說她好或壞,兩派就有爭議,作為地鐵站,如果用有爭議的人命名,不利華埠團結。”

有幾名反對者引用市參事佩斯金多年前發言批評白蘭的報導片段,但是佩斯金的助理Sunny Angulo週二在會中指,佩斯金支持以白蘭命名,她表示這是社區聲音。

被委員問到為何如此重要,有無替代方案,她重申白蘭致力爭取興建華埠地鐵站有功勞,無白蘭就沒有華埠地鐵站。

另外有反對者指, 白蘭打壓法輪功成員的宗教自由,但是其中一名交通局委員Art Torres表示,作為一名同志,曾經被法輪功歧視對待,不過白蘭站起來抵制這行為,因此非常尊敬她。

