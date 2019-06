【KTSF 林佩樺報導】

舊金山市府週二通過一個法例,強制一些無家可歸者接受精神治療。

經過無數的辯論,舊金山終於通過讓市府有權力強制一年內去過8次緊急精神治療的人,接受心理諮商。

受影響的人不超過十人,大多數是無家可歸者。

至於由州參議員Scott Weiner提出、舊金山市長布里德支持的另一項強制精神治療法案State Conservatorship Bill,大約牽涉到50名無家可歸者,提案受到團體反對。

