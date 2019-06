美墨邊境拘捕人數創新高 當局將減少對無證兒童資助

【KTSF 江良慧報導】

美國海關及邊境局表示,上月在美墨邊境地區的非法移民人數達破紀錄新高,與此同時,特朗普政府宣佈,將會減少資助甚至不再出錢為各地收容約13,000個無證移民孩子提供教育和法律服務,以及娛樂。

海關邊境部門表示,5月在南部邊境,有超過144,000名無證移民企圖進入美國,當中有13萬人士在偷渡時被截獲,其餘的人則是自行到入境口岸自首。

5月已經是連續第3個月,有超過10萬名無證移民在邊境被當局拘留,在被截獲的13萬人當中,超過57,000人是兒童,其中有11,000人沒有成年人陪同。

今個財政年度至今,海關及邊境局已經截獲61萬無證移民,經由入境口岸非法及進入。

有官員表示,若趨勢持續,預計今年會有過百萬無證移民企圖進入美國,另外由於資金不足,聯邦衛生部難民安置部門表示,他們要削減一些與被扣留的無證兒童性命與安全沒有直接關係的服務。

目前全國多各地的收容所總共收容了大約13,000名無證兒童。

