巴黎聖母院附近兒童血鉛超標促驗血

法國巴黎聖母院附近有兒童血液含鉛量超標,未知是否與聖母院大火有關,當局建議附近社區孕婦及兒童驗血檢查。

巴黎聖母院4月中大火,燒毀教堂尖塔及屋頂,受損的除了是數百年文化古蹟,可能還有當地人健康。巴黎地方衛生部門近日驗出一名住在聖母院所在西堤島的兒童血液的含鉛量比安全標準50微克高。

當局無交代超標多少,亦無透露小童歲數,只是指會循環境因素調查小童血液含鉛量超標的原因。同時建議住在聖母院附近社區7歲以下的兒童及孕婦驗血、檢驗血鉛濃度,以策安全。

聖母院的木屋頂上鋪了至少300噸鉛製的瓦片,大火當日被高溫熔化,釋出大量含鉛的塵埃,大火後一周,當局一度驗出聖母院廣場地面受到鉛污染,最多超標65倍。

但衛生部門當時指,聖母院一帶的空氣含鉛量無超出安全標準,只是呼籲當地居民,特別是小童要勤洗手及用濕布抹家具。

有環保團體批評當局做得不夠,敦促有關部門應為大火帶來的數噸瓦礫、灰燼和廢水做消毒。

